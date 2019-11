Stiri pe aceeasi tema

- Protestele antiguvernamentale din Hong Kong s-au intensificat, participanții civili intrand in coliziune cu forțele de ordine dupa ce au atacat sediile mai multor instituții aparținand Chinei, dintre care și agenția chineza de știri Xinhua, relateaza site-ul agenției The Associated Press, potrivit…

- Protestarii din orașul chinez Hong Kong au inceput sa scrie și sa trimita scrisori de adio catre familie, dupa ce autoritațile au folosit gloanțe reale impotriva acestora. Protestele din Hong Kong au inceput in urma cu patru luni.

- Protestele sangeroase din Hong Kong, care au depașit o suta de zile de manifestare continua, sunt pe cale sa angajeze un curent anti-etatist planetar de proporții, prin magnitudinea și simbolistica desfașurarii lor. Manifestațiile au inceput sporadic, inca din luna martie 2019, și au crescut in intensitate,…

- Operatorii de la "Airport Express", trenul de mare viteza care leaga cel de-al 8-lea aeroport international cel mai frecventat din lume si centrul fostei colonii britanice, au anuntat suspendarea serviciului, fara a oferi justificari.Manifestanti imbracati in negru, purtand masti si ascunzandu-se…

- Poliția din Hong Kong a fost nevoita sa foloseasca pentru a doua zi la rând gaze lacrimogene în timpul manifestațiilor de duminica din acest teritoriu, scrie Mediafax, citând Reuters. De asemenea, forțele de ordine au facut uz de tunurile cu apa, care nu au mai fost folosite…

- Politia din Hong Kong a anuntat luni ca a arestat 149 de persoane in protestele violente din ultimele zile, informeaza Xinhua, potrivit Agerpres.Tang Ping-keung, adjunctul comisarului de politie, a declarat luni, intr-un briefing de presa, ca, in timpul ultimei serii de proteste, manifestanti…

- Mii de protestatari au ieșit din nou pe strazile din Hong Kong duminica, dupa ciocnirile violente cu Poliția care au avut loc cu o zi în urma, potrivit Euronews. Agenția oficiala de presa din China a scris ca Beijingul avertizeaza ca "nu va ramâne cu 'bratele încrucisate în…