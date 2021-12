Stiri pe aceeasi tema

- Deputati ai AUR au afisat, luni, in plenul Camerei, in fata tribunei, un banner pe care era inscriptionat mesajul Libertate fara certificate, in timp ce liderul grupului, George Simion, a solicitat retragerea de pe ordinea de zi a proiectului privind introducerea certificatului verde. Este pe ordinea…

- Deputati ai AUR au afisat, luni, in plenul Camerei, in fata tribunei, un banner pe care era inscriptionat mesajul "Libertate fara certificate", in timp ce liderul grupului, George Simion, a solicitat retragerea de pe ordinea de zi a proiectului privind introducerea certificatului verde. "Este pe…

- Parlamentarii AUR, in frunte cu George Simion și senatoarea independenta Diana Șoșoaca au facut din nou scandal in Parlament, unde au afișat un banner uriaș pe care scria „Libertate fara certificat”. Deși in plenul Camerei Deputaților se dezbateau alte legi, alți parlamentari nu erau lasați sa vorbeasca.…

- A fost circ la ședința solemna a Camerei Deputaților și Senatului, de Ziua Constituției, ținuta cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la adoptarea Constituției Romaniei.Nu știm daca a fost o sarbatoare sau o comemorare, avand in vedere minusurile tot mai evidente ale legii fundamentale care ies la suprafața…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, joi, in plenul Parlamentului, la votul pentru investirea Guvernului Ciuca, ca social-democratii au fost nevoiti sa ia o decizie clara de a intra la guvernare, ”dupa doi ani pierduti”. ”Romania se afla intr-un punct critic”, a afirmat Ciolacu, precizand ca…

- ​​​Comisia de sanatate a Camerei Deputaților dezbate marți legea certificatului verde COVID la locul de munca. George Simion de la AUR care se opune introducerii documentului transmite live și le cere susținatorilor sa puna presiune pe parlamentari sa nu aprobe proiectul. George Simion și deputații…

- Parlamentul s-a reunit astazi de la ora 10.00 pentru votul de investire a Cabinetului propus de Dacian Cioloș. Șansele ca Guvernul USR sa treaca sunt aproape nule, prefigurandu-se cel mai mic numar de voturi inregistrat de un premier desemnat, in condițiile in care Cioloș se bazeaza doar pe voturile…

- Motiunea de cenzura initiata de PSD a trecut marți de votul Parlamentului, iar Guvernul Cițu e demis. Sorin Grindeanu și George Simion, care au transmis LIVE numaratoarea bilelor de vot, au anunțat ca au fost 281 de voturi pentru debarcarea guvernului. Pentru a fi adoptata motiunea trebuia sa intruneasca…