(VIDEO) Proiecție specială a filmului Libertate la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova Filmul Libertate, regia Tudor Giurgiu, despre Revoluția Romana, va intra pe marile ecrane din țara. Pelicula a fost premiata la Festivalul de Film de la Sarajevo și la Festivalul Internațional de Film Transilvania. In rolul principal, cel al milițianului Viorel, joaca actorul craiovean Alex Calangiu, aflat la prima sa apariție importanta pe marele ecran. Acesta va fi prezent la doua proiecții speciale ale filmului in Craiova, pe 14 septembrie la Inspire Cinema VIP Electroputere și pe 5 octombrie la Teatrul Național „Marin Sorescu”. Alaturi de el vor fi regizorul Tudor Giurgiu și alți actori din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

