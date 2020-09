Stiri pe aceeasi tema

- Proiect de anvergura implementat de Primaria Municipiului Constanta. Parcarea cu 320 de locuri pe terenul delimitat de strazile Stefanita Voda Dionisie cel Mic este aproape de finalizare. Astazi a inceput asternerea stratului final de asfalt.Lucrarile vor continua in aceasta saptamana, pentru a acoperi…

- Nu ar fi prima data cand apare un scandal avand ca subiect abuzurile facute de o parte a celor ce se pun in slujba Domnului, in Bisericile din Romania. Un astfel de scandal s-a iscat intr-o localitate din judetul Giurgiu, zilele acestea. Preot acuzat de taxe pentru orice serviciu religios Localitatea…

- Prima strada smart din Romania a fost finalizata la Cluj-Napoca, a anunțat primarul orașului, Emil Boc. Strada dispune de locuri pentru incarcarea automobilelor, bicicletelor sau trotinetelor electrice, prize USB pentru telefoane, Wi-Fi gratuit și un sistem de iluminat inteligent.Primarul…

- In Chișinau va aparea o noua strada pietonala. Pe o suprafața de 200 m2, la intrarea in parcul Valea Morilor din sectorul Buiucani din strada Grigore Alexandrescu, va fi amenajat un scuar, anunța primarul capitalei intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui, in zona respectiva accesul mașinilor…

- Alte 325 de noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost raportate sambata in Romania, din doar 1.877 de teste prelucrate, GCS spunand ca nu a primit raportatea de la 12 laboratoare din cele 112 existente. Vineri au fost 411 cazuri, dar la teste de zece ori mai multe. Astfel, pana sambata, pe teritoriul…

- Timișoara, 25 iunie 2020: Cea mai inalta cladire de birouri din Romania, integrata in ansamblul mixt Iulius Town Timișoara, o investiție de peste 115 milioane de euro, prinde forma. Lucrarile s-au desfașurat intr-un ritm intens inclusiv in ultimele luni, toate echipele implicate in dezvoltare fiind…

- Creșterea alarmanta a numarului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 ii ingrijoreaza pe unii manageri de spitale din Romania, care au dificila misiune de a identifica noi spații pentru tratarea pacienților. Cu spitalul de la Ramnicu Sarat plin de bolnavi și cu cele doua secții de la Buzau ocupate in…