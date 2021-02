VIDEO. Priseaca: Autoturism cuprins de flăcări Pompierii de la Detașamentul Targoviște au fost solicitați sa intervina, in cartierul Priseaca din Targoviște, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism alimentat cu GPL The post VIDEO. Priseaca: Autoturism cuprins de flacari first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

