Primul lot de 12 transportoare Piranha V va fi trimis spre Craiova, luni noaptea, de la Uzina Mecanica Bucuresti, dupa cum informeaza Ministerul Apararii Nationale. In urma cu o saptamana, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, anunta ca primele 36 de transportoare blindate Piranha V vor ajunge in viitorul apropiat la beneficiarii finali, 'Scorpionii Rosii' de la Craiova. El si-a exprimat atunci convingerea ca "de acum inainte celelalte transportoare contractate vor fi produse in Romania, iar mentenanta lor se va face tot in tara". "Militarilor le vor fi livrate blindatele Piranha V…