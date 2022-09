Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare publicata de Tayga.info, un site local din Siberia, și redistribuita de Pjotr Sauer, corespondentul cotidianului britanic The Guardian pentru Rusia și Ucraina, arata cum joi dimineața numeroși barbați dintr-un orașel aflat in regiunea Iacutia au fost urcați in autobuze pentru a fi duși…

- Grupul „Lupii Noptii” este considerat cel mai mare si cel mai cunoscut grup de motociclisti rusi. Barbații au ca pasiuni principale politica, Rusia si pe presedintele Vladimir Putin, pe care il și sprijina.Mai mult, ei sunt considerați „Ingerii” liderului de la Kremlin.Grupul de motocicliști a devenit…

- Compania rusa Gazprom a anunțat marți, 6 septembrie, ca a semnat un acord pentru schimbara plaților pentru livrarile de gaz catre China in yuani și ruble in loc de dolari, relateaza CNN . Schimbare este parte din incercarea Rusiei de a-și reduce dependența de dolarul american, euro și alte valute puternice…

- Un oraș din estul Ucrainei, Toretsk, aflat in prima linie ucraineana, o ținta constanta a bombardamentelor rusești, se confrunta luni (22 august) cu o noua problema: deficitul de apa. Locuitorii care traiesc in daramaturile apartamentelor devastate sunt nevoiți sa se bazeze pe lucratorii de la salvare…

- Ucraina a negat implicarea in moartea Dariei Dugina – fiica ideologului ultranationalist rus Aleksandr Dugin, considerat un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin -, pe fondul temerilor ca atentatul cu mașina capcana a ridicat miza razboiului dintre Rusia și Ucraina. Consilierul principal al lui…

- Secretarul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat joi ca este puțin probabil ca președintele rus Vladimir Putin sa reușeasca sa ocupe Ucraina, relateaza The Guardian.Ben Wallace a afirmat ca invazia Rusiei in Ucraina "șovaie" și ca "incepe sa eșueze", in timp ce a promis mai mult sprijin financiar…

- Medvedev il jignește grav pe Joe Biden spunand recent despre acesta ca este „ un bunic ciudat cu demența”. „Un bunic ciudat cu dementa”, scrie vicepresedintele Consiliului National de Securitate Dmitri Medvedev, fost presedinte al Rusiei, intr-o postare pe Telegram, cand l-a descris pe presedintele…

- Inainte ca „oboseala” razboiului inceput de Vladimir Putin in Ucraina sa se instaleze, este necesara o regandire pentru a se evita un conflict care sa dureze ani de zile. Britanicii spun ca daca Ucraina va caștiga, Rusia nu va accepta niciodata acest lucru, iar daca Rusia va caștiga, va merge mai departe.…