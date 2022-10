VIDEO! Primarul Gentea e de neclintit: Soluția devierii traficului greu prin centrul municipiului nostru pentru 2 ani este de neacceptat! Exces de Putere: O știre recenta a bagat in sperieți milioane de șoferi care folosesc cel mai circulat drum din Romania – șoseaua Pitești-Ramnicu Valcea-Sibiu. Italienii din asocierea Webuild, care ar trebui sa construiasca tronsonul de autostrada Curtea de Argeș -Pitești (parte din autostrada Pitesti – Sibiu) au cerut sa fie inchis pentru 2 ani traficul de pe centura care inconjoara orasul pentru a putea construi un pod. Așa-zisa propunere avansata de antreprenorii straini pare rupta complet de realitatea locala și n-ar produce altceva decat haos prelungit. Vazand ca varianta nebuneasca a fost… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

