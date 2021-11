Stiri pe aceeasi tema

- Primarita comunei nemțene Brusturi si sotul acesteia au fost ridicati de polițiști, miercuri, si condusi in fata procurorului pentru audieri, intr-un dosar penal deschis sub acuzatia de tentativa de omor. Livia și petre Barlau sunt acuzati ca au atacat extrem de violent un fost procuror, pe care l-au…

- Primarita comunei Brusturi, Livia Barlau, si sotul acesteia, Petre Barlau, au fost ridicati, miercuri, si condusi in fata procurorilor pentru audieri, in dosarul penal deschis sub acuzatia de tentativa la omor, dupa ce au desfigurat in bataie un fost procuror. Dupa audieri, audierilor, cei doi soți…

- Un nou scandal uriaș a izbucnit, iar de aceasta data intre fratele Lambadei și Tzanca Uraganu. Cantarețul a fost batut de catre acesta, seara trecuta, dar și de alți indivizi dupa ce artistul și-ar fi lovit fosta partenera. Ce avertisment ii daduse mama Lambadei cu puțin timp inainte.

- Doi tineri din Alba Iulia, reținuți de polițiști dupa ce s-au imbatat și au batut un barbat, in fața unei sali de jocuri Doi tineri din Alba Iulia care au batut in urma cu mai multe zile un barbat, in fața unei sali de jocuri de noroc, au fost reținuți miercuri, 27 octombrie. Scandalul s-a intamplat,…

- Acuzații grave pe numele unui tanar de 22 de ani, in Timiș. El este cercetat penal pentru tentativa de omor dupa ce a batut cu bata de baseball un vecin. Victima mergea cu bicicleta pe strada și ar fi incercat sa il calmeze pe agresor, care iși luase la bataie toata familia.

- Primarița de la Trușeni, arhitectul-șef și fostul șef al Intreprinderii municipale au primit 30 de zile de arest preventiv in penitenciarul 13. Decizia a fost luata astazi de magistrații de la Ciocana.

- Un sofer a avut parte de o surpriza neasteptata imediat dupa ce a taiat calea unui alt autoturism in sensul giratoriul de la intersectia strazii Nufarului cu Centura Oradea. Pe langa ca era sa acroseze autoturismul Audi, soferul din Seat a avut parte de o surpriza neplacuta atunci cand a vazut ca…

- Doi barbați din Sebeș au fost reținuți de polițiști dupa ce l-au batut pe un tanar, chiar in locuința unuia dintre ei. Potirivit IPJ Alba, scandalul a avut loc pe fondul unor discuții contradictorii, iar in urma bataii primite, tanarul ar avea nevoie de 35 – 40 de zile de ingrijiri medicale. La data…