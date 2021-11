VIDEO Prima ședință a Guvernului Ciucă ​​Guvernul PNL-PSD-UDMR condus de Nicolae Ciuca s-a reunit, joi seara, în prima ședința dupa ce joi a trecut lejer de votul Parlamentului și a depus juramântul de învestitura la Cotroceni.



"Mulțumesc înca o data Parlamentului pentru votul de încredere și partidelor care au înțeles ca mai presus de orice e interseul țarii.Un singur punct pe ordinea de zi - proiect de OUG privind masuri în administrația centrala", a spus Ciuca la începutul ședinței.Guvernul PNL-PSD-UDMR condus de Nicolae Ciuca a fost învestit de Parlament, cu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa valul de avize pozitive din comisiile de specialitate, intregul Executiv a ajuns, joi, in fața Parlamentului pentru votul de investitura. Tot astazi se va semna și acordul politic dintre cele 3 partide plus minoritațile naționale. Florin Cițu a explicat cum se va face rocada PNL-PSD la șefia Guvernului.…

- Nicolae Ciuca se intalnește cu parlamentarii PNL inainte de votul de invertitura care ar urma sa fie dat joi, in plenul reunit.Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat luni pe Nicolae Ciuca sa formeze un nou guvern, in urma consultarilor cu partidele si formatiunile parlamentare, care au avut loc la…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat luni, intr-o declaratie de presa la Cotroceni, ca l-a desemnat pe apropiatul sau Nicolae Ciuca drept candidat pentru functia de premier. Dupa ce va lua votul Parlamentului, generalul va conduce, in cadrul unui sistem de guvernare rotativa, noul Guvern PNL-PSD-UDMR.…

- Deși nu s-a confirmat oficial, PSD și PNL par sa fi cazut de acord ca primul premier al coaliției sa fie Nicolae Ciuca. Intrucat funcțiile de miniștri par sa fi fost și ele imparțite, liderul PSD Marcel Ciolacu a refuzat sa spuna cum se vor imparți funcțiile de la șefia Parlamentului. Intrebat daca…

- Biroul Executiv al PNL s-a reunit, luni seara, incepand cu ora 20.00, in format de videoconferinta pentru a discuta urmatorii pasi in criza guvernamentala. Insa, chiar in debutul ședinței, premierul desemnat a anunțat ca iși depune mandatul, pentru ca nu are majoritate parlamentara. Asta, deși Nicolae…

- Parlamentarii PSD vor vota impotriva guvernului propus de Nicolae Ciuca in plenul reunit al Parlamentului de miercuri, a anunțat prim-vicepreședintele formațiunii, Sorin Grindeanu, la finalul Comitetului Politic al PSD reunit luni. Cum și USR a stabilit ca nu va susține acest cabinet, PNL și UDMR nu…

- Premierul desemnat sa formeze noul Guvern, Nicolae Ciuca, a ajuns marți, la sediul central PNL, pentru o discuție informala cu colegii de partid legata de coagularea unei majoritați parlamentare. „Țara are nevoie de Guvern”, a indicat acesta, la Modrogan, fara sa ridice problema renunțarii la mandat.…

- Președintele Klaus Iohannis i-a chemat luni seara, la Cotroceni, pe premierul desemnat și pe liderii PNL. Potrivit unor surse politice, ședința a inceput la 17.30. Klaus Iohannis și premierul pe care l-a desemnat, Nicolae Ciuca, discuta cu președintele PNL, Florin Cițu, dar și cu prim-vicepreședinții…