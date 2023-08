Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Rusia relateaza ca Evgheni Prigojin a fost oficial identificat la morga de un comandant din structura paramilitara Wagner, potrivit unui mesaj pe Twitter transmis de Anton Gerashchenko, consilier in Ministerul de Interne al Ucrainei. Principalul element de identificare a fost absența unui…

- Cand au aparut informațiile despre prabușirea avionului in care se afla liderul gruparii Wagner, Evgheni Prigojin, președintele rus Vladimir Putin era in regiunea Kursk, unde au avut loc ceremonii la cea de-a 80-a aniversare a victoriei in batalia de la Kursk. Aniversarea se refera la batalia din apropiere…

- Autoritatea Aeronautica Civila a Rusiei a afirmat ca Evgheni Prigojin, seful gruparii de mercenari Wagner, se afla pe lista pasagerilor unui avion Embraer, care s-a prabușit miercuri. Prigojin a condus rebeliunea militara din luna iunie, un eveniment care a constituit cea mai mare provocare la adresa…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a promis ca statul rus va fi mai puternic dupa rebeliunea eșuata a grupului Wagner, care a zguduit guvernul saptamana trecuta, transmite Le Figaro. „Rusia a ieșit intotdeauna mai puternica și mai solida din toate dificultațile (…) Așa va fi și de aceasta data.…

- Ministerul Apararii de la Moscova a anunțat, marți, ca va prelua tot armamentul deținut de gruparea Wagner, dupa ce FSB a renunțat la dosarul penal pentru tentativa de lovitura de la sfarșitul saptamanii trecute. Autoritatile ruse au transmis ca abandoneaza urmaririle penale impotriva gruparii paramilitare…

- The unprecedented challenge to Russian President Vladimir Putin by Wagner fighters has exposed fresh “cracks” in the strength of his leadership that may take weeks or months to play out, U.S. Secretary of State Antony Blinken said on Sunday, according to Reuters. Blinken and members of the U.S. Congress…

- Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor Wagner și-a adus coloane de vehicule și tancuri in Moscova, dand, astfel, o adevarata declarație de razboi fața de Ministerul Apararii de la Moscova. Fostul „bucatar al lui Putin” susține ca Armata Roșie i se va alatura. Este alerta in serviciul rus de informații…