- Revenit pe teren dupa o pauza de 13 luni, Roger Federer a avut parte de un adversar dificil în sferturile turneului de la Doha. Nikoloz Basilashvili a profitat de inexactitațile din jocul elvețianului, și-a controlat foarte bine emoțiile în momentele importante ale partidei (a salvat o minge…

- Cea de-a 46-a gala de decernare a premiilor Cesar, programata vineri seara, se anunta o editie cu un format insolit de desfasurare din cauza crizei sanitare provocate de pandemia de COVID-19, dar totodata mai calma in comparatie cu ceremonia din 2020, marcata de scandaluri rasunatoare, care au fost…

- Lanțul de fast food Burger King a provocat un val de reacții critice și ironii in Marea Britanie dupa ce a postat pe Twitter un mesaj de 8 martie in care afirma ca „Locul femeilor e in bucatarie”. Anunțul a fost de fapt o modalitate de a atrage atenția publica, compania folosind data de 8 martie pentru…

- 1407 - First documentary mention of postelnic (high-ranking boyar, Foreign Affairs minister in the 19th century) in Moldova. In Wallachia where they are also called statornic (permanent high-ranking person at the ruler's Court) it appears mentioned for the first time on 18 July 1437 1848 -…

- BUCUREȘTI, 6 mart - Sputnik. Senatorul american Ted Cruz din Texas a anunțat ca il va bloca pe William Burns in funcția de director al Agenției Centrale de Informații (CIA) pana cand guvernul lui Joe Biden nu va extinde sancțiunile asupra Nord Stream 2. "Voi inceta blocarea cand administrația…

- Jucatoarea Simona Halep, locul 3 WTA, a anuntat, joi, ca nu va participa la turneul de la Dubai, la care este detinatoarea trofeului. Ea si-a motivat decizia prin faptul ca nu este la un nivel maxim de sanatate, având înca probleme în partea inferioara a spatelui.“Din nefericire…

- Peste 100 de economiști au lansat vineri un apel în care cer anularea datoriilor publice deținute de Banca Centrala Europeana (BCE) pentru a facilita reconstrucția sociala și ecologica dupa pandemia de Covid-19, potrivit AFP.În timp ce datoria publica a crescut foarte mult, pentru…