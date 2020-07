Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a transmis luni, Asociatiei Oraselor din Romania ca trebuie luate masuri astfel incat in clase sa fie conditii de distantare pentru elevii si autoritatile sa incerce sa suplimenteze spatiile de predare, anunța news.ro.Raluca Turcan a avut o interventie luni, in…

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut, luni, reprezentantilor autoritatilor locale sa sustina actiunile Guvernului pentru combaterea riscului de raspandire a noului coronavirus.Orban a transmis acest mesaj la o videoconferinta cu membrii Adunarii Generale a Asociatiei Oraselor din Romania.…

- Ziarul Unirea Continua acțiunile pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus: 213 agenți economici și 138 de mijloace de transport in comun, verificați in ultimele 48 de ore In ultimele 48 de ore, au fost verificați 213 agenți economici și 138 de mijloace de transport in comun, in cadrul acțiunii…

- Cei mai renumiți specialiști, experți in epidemiologie, virusologie, medicina inovativa, reprezentanți ai Guvernului, reprezentanți ai societații civile și reprezentanți ai domeniului farmaceutic din Romania se intalnesc marți 16 iunie, incepand cu ora 10:30, intr-o videoconferința, pentru a face un…

- Premierul Ludovic Orban a transmis mediului de afaceri un mesaj de susținere, cu prilejul videoconferinței organizate de Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii, și a declarat ca obiectivul Guvernului este demararea tuturor proiectelor de care Romania are nevoie pentru dezvoltarea…

- Avand in vedere instituirea starii de alerta prin Hotararea nr. 24 din 14.05.2020, raman in vigoare masurile impuse pentru limitarea efectelor noului tip de coronavirus – 2019-NCoV in ceea ce privește activitatea de relații cu publicul, aceasta desfașurandu-se cu limitarea interactiunii directe a angajatilor…

- Premierul Ludovic Orban se intalneste miercuri, la Palatul Victoria, la ora 10,00, cu reprezentantii organizatorilor de concerte si evenimente culturale din Romania, informeaza Biroul de presa al Guvernului, potrivit Agerpres.Citește și: Revoluție in Poliție! Sistem de recunoaștere faciala…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.228 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 172 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…