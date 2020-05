Stiri pe aceeasi tema

- Grupul PSA Peugeot-Citroen a facut in aceasta saptamana o serie de anunțuri importante cu privire la planurile pentru producția de mașini și componente in Franța, in contextul in care statul a anunțat un amplu pachet de investiții in sprijinul industriei auto. Cea mai importanta noutate este ca noua…

- Viitoarea generație a lui Ford Mustang, unul dintre cele mai apreciate muscle-car-uri din istorie, va aduce o serie de noutați notabile care-și vor face loc in premiera in gama modelului Ford. Cea mai importanta dintre acestea va fi, spun colegii britanici de la revista Autocar, apariția unei versiuni…

- Obișnuit de la clubul de la care s-a transferat la FC Petrolul, mai precis Astra Giurgiu, club care acorda mare atenție sectorului juvenil – vezi cele cateva promovari la prima echipa, in primul eșalon, dar și detașații, unul dintre ei fiind chiar adversar al „lupilor”, la liderul detașat al Ligii a…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța ca a achiziționat un punct medical avansat pentru a fi utilizat de captre Inspectoratul pentru Situații de Urgențe. Acest punct medical avansat, care include și o ambulanța, poate fi utilizat, la nevoie, și in lupta impotriva COVID-19.”Am participat la recepționarea…

- Inca un model de masina care ne arata cat de repede a trecut timpul. A doua generatie Chevrolet Traverse a fost prezentata in ianuarie 2017 si este deocamdata cel mai mare crossover al marcii, un concurent pentru modele ca: Ford Explorer , Honda Pilot și Toyota Highlander .

- Peugeot a anunțat ca modelul 108 va fi pastrat in gama, o noua generație fiind deja in lucru, potrivit declarațiilor facute de șeful constructorului. "Am decis sa pastram 108 in gama, datorita succesului sau rezonabil și pentru ca este un model important pentru Peugeot," a spus Jean-Phillipe Imparato.…

- Briggs Automotive Company (BAC) a lansat oficial noul BAC Mono – o noua generație de masina super sport cu un singur loc, cu performanțe mai mari, mai ușoara și mai avansata in tehnologii, care este pe deplin omologata pentru a circula legal pe drumurile din intreaga Europa continentala și din lume.