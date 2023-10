Stiri pe aceeasi tema

- Marian Nistor implinește astazi 80 de ani. In viața marii legende a muzicii ușoare romanești, care se identifica de mai mult de șase decenii cu formația Savoy, aniversarea sa a capatat o alta insemnatate. Este și ziua in care s-a casatorit cu solista Dorina Paraschiv Nistor. ”Am hotarat sa ma casatoresc…

- In cel mai recent numar (septembrie a.c.) al revistei de cultura universala ”Constelații diamantine”, Nicolae Mareș dedica un material personalitații Patriarhului Daniel, intitulat ”Al șaselea Pastor al Bisericii Ortodoxe Romane – Prea Fericitul Daniel, Patriarh pentru mileniul al III-lea”. Este evidențiata,…

- Sfantul Sfintit Mucenic Antim este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 3 septembrie.Sfantul Antim a fost episcop al Nicomidiei in timpul imparatului roman Diocletian (284-305). In aceasta calitate, a reusit sa pastreze biserica unita si credinta intreaga intr-o vreme in care prigoana asupra…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Inceputul anului bisericesc. Ziua in care Dumnezeu a inceput crearea lumii Pe 1 septembrie, Biserica Ortodoxa face pomenirea Sfantului Cuvios Dionisie Exiguul. Canonizarea sa a fost hotarata de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane in ședința din 8-9 iulie 2008. Datorita…

- Cu binecuvantarea și in prezența Inaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, ieri, a avut loc deschiderea oficiala a Centrului Social de Zi pentru Persoane Varstnice „Sfinții Doctori fara de Arginți Cosma și Damian”, din Craiova.Slujba de sfințire a fost savarșita…

- Biserica Ortodoxa ii pomenește la 26 iulie pe sfinții urmatori: Sfantul Sfințit Mucenic Ermolae; Sfinții Mucenici Ermip și Ermocrat; Cuvioasa Mucenița Paraschiva din Roma; Cuviosul Moise Ungurul; Cuviosul Ioanichie cel Nou de la Muscel. Sfantul Ioanichie a fost schimonah in Valea Chiliilor din Munții…

- Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, a lansat, marți, un atac la adresa purtatorului de cuvant al Patriarhiei Vasile Banescu, pe care il acuza ca o ataca pe sotia sa, Gabriela Firea, in cazul „azilelor groazei”.Intr-o postare intitulata ”Fiecare fariseu pe limba lui piere”, Florentin Pandele…