- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a afirmat in cazul conflictului avut cu deputatul PSD Patriciu Achimas Cadariu ca solutia o reprezinta dialogul, nu declaratii care nu au nimic in spate decat cuvintele. Rafila a adaugat ca amandoi trebuie sa se bazeze pe dovezi si pe argumente.Alexandru Rafila…

- Un naufragiat aflat intr-o barca de salvare a fost gasit de un petrolier vineri, in Pacific, la 950 km est de Insulele Marchize, la cateva zile dupa ce operatiunile de cautare fusesera sistate, a anuntat Inaltul Comisariat al Polineziei franceze, relateaza AFP. Aventurierul american Aaron Carotta plecase…

- Grațiela și Andrei Duban sunt impreuna de 14 ani, au un baiat și o casnicie așa cum iși doresc. Insa, lucrurile nu sunt intotdeauna bune, dar prin comunicare, cei doi reușesc sa treaca peste anumite conflicte. Actrița a vorbit pentru prima oara despre divorț și a recunoscut ca o sperie ceea ce se intampla…

- Duo-ul tricolor de aur ia o pauza: Simona Radiș va concura la simplu și in barca de 8 plus 1 la CE de la Bled, in timp ce Ancuța Bodnar va fi alaturi de Andrada Moroșanu la dublu vasle Saptamana viitoare (25-28 mai) se vor desfașura Campionatele Europene, gazduite de cunoscuta baza de la Bled (Slovenia),…

- Paul Ipate, in varsta de 38 de ani, a fost vazut in ultima perioada mai mult in spectacolele de teatru și mai puțin pe micile ecrane. Actorul explica de ce a luat aceasta decizie.„La mine a fost tot timpul mai mult zona de teatru. Filmul este oricum o industrie mai puțin dezvoltata decat teatrul. Imi…

- Specialiștii americani de la Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) estimeaza ca Moscova poate cere o incetare a focului in Ucraina in perioada Paștelui ortodox, care se sarbatorește pe 16 aprilie, așa cum a facut-o de Craciunul pe rit vechi, din luna ianuarie a acestui an. „Kremlinul a cerut in…

- Un conflict dintre doua familii inrudite din Motca a fost transat „barbateste" de cei implicati. Putin a lipsit sa se lase cu moarte de om, desi intentia agresorilor fusese doar de aplicare a unei „corectii". Un caz care ar fi intrat in categoria generica de „lovire sau alte violente" s-a transformat…

- Rusia planuiește sa formeze o divizie speciala de submarine nucleare inarmate cu torpile Poseidon cu incarcatura nucleara, care va face parte din flota sa din Pacific pana la sfarșitul lui 2024 sau pana in prima jumatate a lui 2025, scrie agenția ruseasca Tass, citata de The Guardian.