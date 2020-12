​VIDEO Polonia: Mii de oameni au protestat la Varşovia împotriva interzicerii avortului şi împotriva restricţiilor anti-pandemie Câteva mii de oameni s-au adunat duminica în centrul Varsoviei pentru un nou protest antiguvernamental, în seria manifestatiilor lansate pe plan national dupa decizia de la sfârsitul lui octombrie a tribunalului constitutional din Polonia de a interzice avorturile chiar si în cazul unor grave malformatii ale fatului, relateaza DPA, AFP și Agerpres.



Pe lânga sustinatorii miscarii Greva femeilor poloneze (OSK), la marsul de duminica au participat si reprezentanti ai mediului de afaceri, care au protestat împotriva restrictiilor impuse în contextul

Sursa articol: hotnews.ro

