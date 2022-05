ATITUDINE… Hușenii nu au putut sa nu observe ca de o vreme, in oraș, a aparut un fel de… „Poliție a curațeniei”! Ciprian, un tanar care a fost de mai multe ori vazut in acțiuni de voluntariat in privința curațeniei din targ sau imprejurimi, pare ca nu mai are rabdare cu cei care, din indiferența […] Articolul VIDEO | „Polițistul…curațeniei”, acțiune zgomotoasa in centrul Hușului: „nu se mai poate așa, chiar ne batem joc?” apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .