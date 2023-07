Stiri pe aceeasi tema

- Circulația a fost oprita pe podul Crimeea din cauza unei situații „de urgența”, au declarat luni, 17 iulie, oficialii instalați de Rusia, in timp ce presa ucraineana a relatat ca au fost explozii pe pod, transmite Reuters . Serghei Aksionov, guvernatorul instalat de Rusia, a declarat ca situația de…

- Ucraina susține ca a interceptat o convorbire telefonica care dovedește ca Rusia este responsabila pentru distrugerea barajului Kahovka din Herson, scrie Sky News . Serviciul de Securitate al Ucrainei a postat pe canalul sau Telegram un clip audio de un minut și jumatate din presupusa conversație.…

- Distrugerea barajului hidroelectric ucrainean de la Kahovka va avea ca efect negativ si foamete in alte tari ale lumii, a avertizat miercuri Programul Alimentar Mondial (World Food Programme -WFP), in timp ce Ministerul ucrainean al Agriculturii estimeaza ca una din consecintele spargerii barajului…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat marti scandalizat de atacul impotriva unui baraj hidroelectric din Ucraina, atac ce „demonstreaza inca odata”, potrivit lui, „brutalitatea razboiului dus de Rusia”, transmite AFP. Distrugerea barajului Kahovka este „un act scandalos” care „pune…

- Apararea antiaeriana a avut din nou de lucru in zorii zilei de vineri la Kiev si in alte orase din Ucraina, tinte in ultimele zile ale unor bombardamente intense din partea fortelor ruse, informeaza AFP, citat de Agerpres.Oficiali militari si mass-media au raportat explozii inclusiv in Liov si Rivne,…

- Șeful mercenarilor din grupul Wagner, Evgheni Prigojin, a facut marți, 9 mai, un comentariu enigmatic, dar plin de injuraturi, la adresa responsabililor care supervizeaza razboiul Rusiei in Ucraina, declarația riscand sa ii aduca și mai multe probleme cu Kremlinul, scrie Reuters.Intr-un lung discurs…

- Ucraina si-ar putea lansa contraofensiva la 9 mai, cand Rusia celebreaza Ziua Victoriei asupra Germaniei naziste, a avertizat marti Andrei Marociko, un reprezentant al autoritatilor instalate de Moscova in autoproclamata Republica Populara Lugansk (LNR) din estul Ucrainei, anexata, impreuna cu alte…