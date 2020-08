VIDEO "Pleacă!": Protestele din Belarus au continuat și luni seara Mii de susținatori ai opoziției s-au adunat marți seara în capitala Belarusului pentru un nou protest dupa o zi tensionata pentru președintele Alexandr Lukașenko, huiduit la o fabrica din Minsk și confruntat cu o o greva în creștere, relateaza AFP.



Cel puțin 5.000 de persoane au demonstrat în cursul serii în capitala Minsk, scandând &"Pleaca&" la adresa liderului aflat la putere din 1994 și reales în 9 august pentru un al șaselea termen cu 80% din voturi într-un scrutin puternic contestat de opoziție și comunitatea internaționala





