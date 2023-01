Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii Serviciului Vamal sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au efectuat percheziții in municipiul Chișinau și in afara, intr-un dosar de contrabanda cu mijloace de transport.

- Ofițerii Departamentului antifrauda și conformare al Serviciului Vamal sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au pus in executare mandate de percheziții in municipiul Chișinau și in afara, intr-un dosar de contrabanda cu mijloace de transport.…

- Ofițerii Departamentului antifrauda și conformare al Serviciului Vamal sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au pus in executare mandate de percheziții in municipiul Chișinau și in afara, intr-un dosar de contrabanda

- Ofițerii Departamentului antifrauda și conformare al Serviciului Vamal sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au pus in executare mandate de percheziții in municipiul Chișinau și in afara, intr-un dosar de contrabanda cu mijloace de transport.…

- Ofițerii Departamentului antifrauda și conformare al Serviciului Vamal sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au pus astazi, 13 decembrie, in executare mandate de percheziții in municipiul Chișinau și in afara, intr-un

- Cinci membri ai unui grup infracțional care facea contrabanda cu automobile din UE au fost trimiși pe banca acuzaților. Mai exact, aceștia au furat din țarile Uniunii Europene 33 de automobile cu o valoare estimata la 15 milioane de lei. Ulterior, aceștia le aduceau ilegal in Republica Moldova pentru…

- O schema de contrabanda cu peste 30 de vehicule motorizate și alte produse auto, de circa 11 milioane lei a fost deconspirata oamenii legii. Potrivit PCCOCS, mijloacele de transport erau sustrase din statele Uniunii Europene, pentru ca mai apoi sa le fie modificate elementele de identificare ale caroseriei.…

- Angajații Direcției investigații criminalitate organizata a Inspectoratului Național de Investigații (INI) și cei ai Direcției generale urmarire penala, in comun cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), desfașoara vineri, dimineața,…