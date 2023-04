In aceasta dimineața, se efectueaza percheziții intr-un caz de evaziune fiscala in domeniul resurselor minerale, in județul Arad. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arad, sub coordonarea procurorului de caz, efectueaza 6 percheziții intr-un caz de evaziune fiscala in domeniul resurselor minerale. Activitațile sunt desfașurate la sediul și punctele de lucru ale unei societați comerciale și domiciliile unor persoane fizice. Cercetarile sunt sub aspectul savarșirii infracțiunilor de evaziune fiscala și desfașurarea de activitați miniere fara permis sau licența. Prejudiciul…