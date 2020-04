VIDEO Patrick McEnroe, testat pozitiv cu coronavirus Fostul tenismen Patrick McEnroe, în prezent analist la postul ESPN, a anuntat ca a fost testat pozitiv cu coronavirus, dar acum se simte bine, el mentionând ca a avut doar simptome usoare.

Ce spune fostul jucator de tenis

"În urma cu 10-11 zile am avut simptome usoare. Am primit rezultatul testului în aceasta dimineata si este pozitiv. Aceasta este vestea proasta. Vestea buna este ca ma simt bine, simptomele au trecut.



Ma simt la capacitate maxima. Suntem în carantina totala de peste doua saptamâni. Încurajez pe toata lumea sa procedeze… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

