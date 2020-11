VIDEO Parlamentare2020/ Începe campania electorală; măsuri speciale - în pandemie Campania electorala pentru alegerile parlamentare din acest an incepe vineri si se va incheia pe data de 5 decembrie, la ora 7,00.



In strainatate, alegerile parlamentare se vor desfasura in zilele de 5 si 6 decembrie, iar pe teritoriul Romaniei in ziua de 6 decembrie, intre orele 7,00 si 21,00.

La fel ca la alegerile locale, campania electorala pentru scrutinul parlamentar se desfasoara cu masuri speciale, impuse de pandemia de coronavirus.



Astfel, in cazul evenimentelor/ intrunirilor desfasurate in spatiu inchis a fost impusa limita de participanti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

