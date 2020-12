De la inceputul procesului electoral au fost inregistrate 101 sesizari referitoare la producerea unor incidente electorale, iar 30 dintre acestea nu s-au confirmat, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Monica Dajbog. "In cele opt ore de la deschiderea sectiilor de votare nu au fost semnalate probleme deosebite din punct de vedere al ordinii publice. Pana in acest moment, au fost inregistrate 101 sesizari cu privire la producerea unor incidente electorale. In fiecare caz, au fost demarate imediat cercetari. Pana acum 30 de sesizari nu s-au confirmat",…