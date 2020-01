Stiri pe aceeasi tema

- Rudel Obreja, 54 de ani, fostul președinte al Federației Romane de Box, a facut dezvaluiri incendiare, miercuri, in emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", moderata de Ovidiu Ioanițoaia. Rudel Obreja a vorbit despre relația pe care o are cu Elena Udrea, condamnata in același dosar "Gala Bute", dar și cu…

- Rudel Obreja, 54 de ani, fostul președinte al Federației Romane de Box, a facut dezvaluiri incendiare, miercuri, in emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", moderata de Ovidiu Ioanițoaia. Rudel Obreja a vorbit despre relația pe care o are cu Elena Udrea, condamnata in același dosar "Gala Bute", dar și cu…

- La emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", Rudel Obreja a povestit fara ocolișuri peripețiile din anul petrecut in inchisoare, a dezvaluit ca relația cu Lucian Bute s-a deteriorat. CONTEXT: Obreja, fostul șef al boxului romanesc, a fost condamnat in 2018 la 5 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala in dosarul…

- Vasile Citea este dispus sa faca orice pentru a-și vedea sportivii calificați la Jocurile Olimpice! Președintele Federației Romane de Box a urcat chiar in ring, alaturi de sportivii Robert Jitaru și Andrei Aradoaie, pentru un antrenament...

- Un tren produs la Pascani se afla in teste incepand cu luna septembrie 2019. Vehiculul este dezvoltat de Electroputere VFU. Trenul a fost prezentat in premiera de catre reprezentantii Romania Feroviara, mai multe fotografii si un film cu acesta fiind de asemenea facute publice. Potrivit sursei citate,…

- Ramas vaduv in urma cu opt ani, Cornel Dinu nu duce o viata usoara. Chiar daca timpul a trecut, absenta Silviei din viata sa - femeia cu care „Procurorul” a fost casatorit vreme de peste trei decenii - se simte si acum.

- Personaj celebru in lumea mondena, Eduard Ursescu, cunscut drept "Edy de Romania", s-a transformat intr-un barbat de nota 10. Cel mai petrecareț milionar roman este un soț iubitor, care nu ezita sa-și rasfețe consoarta ori de cate ori are ocazia.

- Un greu din sportul romanesc e categoric inaintea turului doi al alegerilor prezidențiale din țara noastra.Maine, 24 noiembrie, romanii iși vor alege viitorul președinte pentru urmatorii 5 ani. Klaus Iohannis și Viorica Dancila sunt cei doi candidați. Daniel Ghița, luptator roman, a avut…