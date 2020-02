Stiri pe aceeasi tema

- A sfidat moartea, intr-un accident oribil! Polițiștii, șocați de ce au gasit acolo. Vezi ce facea șoferița. Ai grija, și tu poți pați una ca asta Un groaznic accident de circulație i-a șocat pana și pe oamenii legii! Ai grija, și tu poți pați una ca asta! Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Cristina Anisie, luand cunoștința de cazurile de gripa aparute in ultima perioada in diferite unitați de invațamant, a dispus urmatoarele masuri: organizarea unei videoconferințe alaturi de ministrul Sanatații, Victor Sebastian Costache, și incheierea unui protocol…

- Mihai Șora au fost surpinși recent intr-un restaurant. Cei doi pareau extrem de indragostiți. Grija pe care i-o acorda Luiza era de-a dreptul emoționanta. Cum arata soția sa și cum s-au bucurat impreuna de o ieșire in Capitala? Cum arata soția lui Mihai Șora? Mihai Șora și Luiza au fost surprinși la…

- Rodica Ghionea, femeia care a impartit bune si rele cu Dragos Savulescu timp de patru ani si care i-a daruit fostului actionar dinamovist o fiica, nu are timp de distractie. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a aflat care este grija numarul unu pentru fosta nevasta a celebrului afacerist.

- Ziarul Unirea Daruim de Craciun: Peste 100 de copii aflați in grija Manastirii Dumbrava, județul Alba, vor beneficia de asistența medicala din partea Caravanei Pediatrice Cluj Daruim de Craciun: Peste 100 de copii aflați in grija Manastirii Dumbrava, județul Alba, vor beneficia de asistența medicala…

- Este vorba despre ruinele unui zid și o pivnița, descoperite la intersecția strazilor Regele Ferdinand și 21 Decembrie 1989. Reamintim ca arheologii din Cluj au scos la lumina, în luna septembrie, în cadrul unor lucrari de reabilitare facute pe Regele Ferdinand, o poarta de intrare…

- Senatorul PSD Toni Mihail Grebla a anuntat prin intermediul sefei de cabinet ca posturile de televiziune din trustul Intact vor transmite cum este vremea la Ranca. Asadar, alianta dintre PSD+PC si PNL de la nivel central a ajuns si la Gorj. Senatorul...

- Adi Sina are o femeie frumoasa acasa și, de scurt timp, are una și la studio sau in concerte. Noul Akcent are in componența o solista. Povestea Akcent a inceput in doi - Adi Sina și Ramona Barta -, a ajuns la patru, iar consacrarea a venit cand trupa avea trei membri: Adi, Sorin Brotnei […] Post-ul…