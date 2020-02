Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineața, doi caini și o pisica, au fost scoși de pompieri dintr-o locuința incendiata. Dupa ce au scos animaluțele din foc, salvatorii le-au resuscitat pana cand le-au readus la viața. Din cauza fumului dens din interiorul casei cuprinse de flacari, doi caini și o pisicuța, care se aflau in locuința,…

- Ultimele clipe din viața Kobe Bryant au fost terifiante. Martori ocular au povestit ce s-a intamplat cu elicopterul in care legendarul baschetbalist, una dintre fiicele lui și alte șapte persoane au pierit.

- sUnul dintre cele mai controversate personaje ale momentului este Dana Budeanu, celebra atat pentru verdictele crunte pe care le da vedetelor care nu se imbraca bine, dar și pentru „lecțiile” sale online despre „mafioți și amețite”! De curand, Mihai Bendeac a avut o reacție complet neașteptata despre…

- Imi amintesc, cand eram eu mica, traiam doua vieți. Cea de acasa și cea din lume. Acuma insa, dupa ani și ani, am ajuns sa traim tot doua vieți. O viața reala și una virtuala. In viața reala – ne imbolnavim, intarziem la munca, umblam cu un cap nespalat, mancam cu mainile din tigaie, sforaim pe canapea…

- Andreea Balan trece prin cea mai frumoasa perioada din viata ei. Dupa ce a dat nastere a doi copii, vedeta are parte de evenimente care mai de care importante in viata fetitelor sale. Ella Maya, fetita ei cea mare, are astazi prima serbare de Craciun.

- Un polițist in varsta de doar 22 de ani și-a pierdut viața marți noapte, in urma unui accident rutier teribil, ce a avut loc pe DN17, pe raza localitații Josenii Bargaului. Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Bistrița-Nasaud, tanarul a intrat cu mașina intr-un autobuz.