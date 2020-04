Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti, informeaza cetațenii ca, in perioada sarbatorilor pascale va functiona dupa urmatorul program special: SERVICIUL STARE CIVILA 13 -16 aprilie 2020 830-1300 21-24 aprilie 2019 830-1300 …

- COVID-19. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența din cadrul MAI, a facut estimari luni seara despre cum ar putea evolua pandemia de coronavirus, vorbind și despre posibila relaxare a restricțiilor dupa Paște. „Depinde cum evoluam. Din cauza asta am insistam noi mult la respectarea…

- Fara niciun strop de indoiala, Claudiu Purcarin este o figura aparte in scena muzicala autohtona. Talentatul tobar care a susținut cateva momente memorbaile și in cadrul emisiunii iUmor a ajuns in lumina reflectoarelor in 2000, odata cu nașterea trupei care a promovat muzica de percuție catre masele…

- Un studiu realizat de IZI Data privind nivelul salariilor muncitorilor angajati in fabricile din Romania releva faptul ca putin peste jumatate dintre lucratorii romani din fabrici beneficiaza de prime/tichete de Paste si Craciun

- Ziarul Unirea Florin Roman, Liderul Grupului PNL din Camera Deputaților: PSD scoate prin lege produsele romanești de pe rafturi PSD mai da o lovitura producatorilor romani! Parlamentarii majoritații nelegitime coagulate in jurul PSD nu se dezic de practicile rușinoase prin care i-au ruinat pe romani…

- Ziarul Unirea VIDEO| Robert, un tanar talent al muzicii populare romanești din Alba. Numeroase premii și participari la concursuri și spectacole Robert, un tanar talent al muzicii populare romanești din Alba. Numeroase premii și participari la concursuri și spectacole Tanarul Robert Maier are doar 16…

- Mircea Baniciu, o adevarata legenda a muzicii romanești, care in luna iulie a acestuui an implinește varsta de 71 de ani, revine „acasa“ cu un recital de neratat care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani, la Timișoara. Artistul s-a nascut la Timișoara la data de 31 iulie 1949, „intr-o duminica…

- Cantaretul, poliinstrumentistul si compozitorul roman Dan Andrei Aldea s a stins din viata la varsta de 69 de ani, conform unui anunt facut, pe pagina sa de Facebook, de Nicu Alifantis. "Ne a parasit marele muzician Dan Andrei Aldea Drum lin catre stele, Om Bun ldquo;, este postarea de pe Facebook a…