Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a speriat pe toata lumea, iar asta s-a intamplat și pentru Irina Loghin. Chiar daca restricțiile au mai trecut, cantareața de muzica populara nu renunța la masca nici macar atunci cand nu mai trebuie! Artista a fost surprinza de paparazzi Spynews.ro la o ”sesiune de mișcare”…

- Teo Trandafir a dezvaluit ca cel mai crunt moment din viața ei a fost cand a trebuit sa se opereze și sa plece din țara. Fiica ei, Maia, nu a putut merge cu ea, iar aceasta separare le-a afectat profund pe cele doua. Ce meserie are, de fapt, Teo Trandafir. Cum castiga bani inainte sa devina…

- Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie: Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Un libido in crestere te face foarte pasional si creativ. Petreci o zi romantica alaturi de partenerul de cuplu si reaprinzi scanteia dintre voi. Daca esti singur, actioneaza mai intelept!…

- Ștefan Banica Jr. a profitat din plin de perioada de izolare, care a durat mai bine de doua luni. Artistul și-a petrecut timpul cu baiețelul lui, care astazi implinește un an, insa a fost aproape și de Violeta, fiica pe care acesta o are cu Andreea Marin. Interpretul a povestit la emisiunea Xtra Night…

- HOROSCOP 3 MAI 2020. In nici doua saptamani, trei planete vor intra in retrograd una dupa alta, oferindu-ne un alt context pentru a regla, rezolva sau revizui decizii, gandiri, relatii. Venus este una dintre ele, iar Venus nu este retrograda in fiecare an, deci e un eveniment in sine. Intrucat…

- Ionela Prodan s-a stins din viața in urma cu doi ani, dupa o lupta dura cu boala nemiloasa. Artista avea 70 de ani și suferea de mai mult timp de o afecțiune a pancreasului, iar tratamentele nu mai dadeau rezultate. Astazi, fiica ei a transmis un mesaj emoționant.Anamaria Prodan a scris un mesaj pe…

- Indragita solista Antonia se afla intr-o pauza muzicala, insa profita de ocazie pentru a petrece mai mult timp alaturi de membrii familiei, cei doi baieti, si de Alex Velea. Ii duce insa grija fiicei sale, care locuieste alaturi de tata, tocmai in Italia, unde pandemia de coronavirus face ravagii. Pe…