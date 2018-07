Stiri pe aceeasi tema

- Incredibil, dar adevErat! Dexi este cEsEtoritE cu Viorel de xapte ani, Oana Lis pare cE s-a cam plictisit de fostul edil al Capitalei! }n vacanta pe care a petrecut-o la mare, blondina xi-a fEcut de cap xi a purtat conversatii deocheate cu un alt bErbat. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania,…

- Incredibil, dar adevErat! Gigi Becali nu e un model de urmat pentru fiica sa cea mare! }n timp ce extravaganta este la ea acasE in viata latifundiarului din Pipera, Teodora are alte preferinte. Imaginile suprinse de paparazzii Spynews.ro stau mErturie!

- Irina Rimer este una dintre cele mai apreciate cantarețe ale momentului iar, de curand, a devenit unul dintre antrenorii de la Vocea Romaniei. Inainte de a atinge succesul pe plan muzical, tanara din Republica Moldova a trecut insa prin multe incercari, deși are doar 26 de ani.

- Andreea Raicu trece prin unele dintre cele mai complicate momente din ultimul timp. Un mesaj postat de vedeta pe o rețea de socializare le-a adus lacrimi in ochi fanilor ei, care nu se așteptau deloc la o asemena veste trista.

- Andreea Marin, despre cele mai grele momente din viața ei.Vedeta a povestit in cadrul unui interviu, despre cat de greu i-a fost sa accepte moartea tatalui ei. “A fost greu din punct de vedere personal pentru mine. In primul rand din cauza pierderii tatalui meu, pe care nu o așteptam. Și, oricat de…

- Este cat se poate de clar. Catrinel Sandu a inceput o viata noua si este cat se poate de fericita. Dupa ce in urma cu o luna si-a anuntat divortul, iar ieri Spynews.ro a dezvaluit in exclusivitate noi detalii despre viata lui Catrinel Sandu, iata ca aceasta nu face decat sa confirme ceea ce noi am spus…

- Marilena Chelaru a trecut prin momente teribile cand in preajma Sarbatorilor Pascale a suferit un infarct, care a trimis-o de urgenta pe masa de operatie. VESTI DRAMATICE despre un celebru om de televiziune. Prezentatorul a dezvaluit ca are CANCER "Cred ca mi-au bagat ceva in anestezie,…

- Considerat omul de incredere al lui Gigi Becali, Ionut Lutu era sE o comitE rEu de tot! Din cauza unei erori uriaxe, fostul fotbalist i-a pus viata in pericol xefului sEu. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro sunt uluitoare!