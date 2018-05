Stiri pe aceeasi tema

- Esteticianul Renert Gad, fostul iubit al Monicai Barladeanu, a facut o adevarata pasiune pentru frumusețile din showbiz. Deși a trecut ceva timp de la ultima cucerire a donjuanului cunoscut in lumea buna drept ”Winnetou” (VEZI DETALII AICI), se pare ca acesta revine in forța. (Afla aici cum poți caștiga…

- Adele este una dintre cele mai iubite artiste din lume, iar melodiile sale au stat, de foarte multe ori, in fruntea celor mai mari topuri muzicale. Recent, artista a implinit frumoasa varstE de 30 de ani "i a sim:it cE trebuie sE celebreze a"a cum se cuvine.

- Nana Falemi (43 de ani) a sperat degeaba ca Marius Lacatus il va numi antrenor principal la Steaua. Pana la urma, „Fiara” a decis sa lase echipa ros-albastra in mainile lui Ion Ion. Fostul fotbalist si-a gasit acum o alta ocupatie. Una demna de toata lauda!

- Chiar daca Dinamo lupta pentru evitarea retrogradarii, un fotbalist al „cainilor rosii” reuseste sa faca furori. Adam Nemec (32 de ani) a reusit sa impresioneze pe toata lumea cu logodnica sa. Bunaciunea este fosta Miss Slovacia 2016 si fosta participanta la Miss Universe.

- Adam Nemec (32 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cei mai invidiati jucatori care activeaza in fotbalul romanesc. Atacantul dinamovist are o logodnica de toata lauda! Zuzana Kollarova, fosta Miss Slovacia 2016 si fosta participanta la Miss Universe, arata demential.

- Un jucator al lui PSG are mari probleme in viața personala. Fosta sa iubita și mama unuia dintre cei trei copii ai sai aduce acuzații grave la adresa lui Jese Rodriguez. Jese și Aurah s-au desparțit in urma cu cateva luni și de atunci exista un adevarat razboi intre cei doi. Aurah l-a acuzat…

- Monica Gabor s-a stabilit de mai mulți ani in SUA, unde traiește o poveste de dragoste alaturi de Mr. Pink. Amandoi au copii din casniciile anterioare, dar nu unul al lor. Recent, a aparut un zvon conform caruia fosta soție a lui Irinel Columbeanu ar fi insarcinata cu actualul iubit. Chestionata pe…

- Intr-o lume obsedata de frumusețe, in care perfecțiunea fizica se obține cu bani grei și mult efort, la agenția Ugly Models din Londra dictonul pare a fi cu cat mai neobișnuit, cu atat mai avantajat.