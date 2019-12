Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Turcia lucreaza in prezent la un nou contract pentru livrarea suplimentara de rachete sol-aer S-400 catre Ankara, a relatat vineri agentia de presa Interfax, citand un inalt responsabil rus al Serviciului federal de cooperare tehnico-militara, potrivit...

- Tanar, bogat si celebru, Adrian Alexandrov este in stare de orice, atunci cand ii este foame. Recent, pentru o cina buna, partenerul de viata al Elenei Udrea a fost protagonistul unui gest uluitor.

- Astazi a avut loc sedinta Consiliului Judetean in care a intrat la dezbateri si proiectul de demitere a lui Dan Manu din fruntea institutiei, proiect initiat de 12 consilieri ai PNL, PAM si PMP. Pentru ca Manu sa fie demis ar fi fost nevoie de 24 de voturi dintr-un total de 35 (34 de consilieri […]…

- Fostul ministru Elena Udrea și partenerul ei de viața, afaceristul Adrian Alexandrov, au boteazat-o vineri pe fetița lor, Eva Maria, care astazi a implinit un an. Ceremonia de creștinare a avut loc la Manastirea Cașin din București. „E cel mai important moment din viata mea dupa cel in care am nascut-o,…

- Zi cu multe emoții și bucurie pentru Elena Udrea și Adrian Alexandrov. Cei doi mandri parinți și-au creștinat fetița, pe micuța Eva Maria, in cadrul unei slujbe de vis, care nu a fost insa fara mici incidente. Mai exact, o femeie a cazut pe scari, imediat dupa ce s-a terminat evenimentul.

- A sosit ziua cea mare pentru Elena Udrea. Fosta blonda de la Cotroceni isi boteaza astazi fetita, exact la un an de cand Eva Maria a venit pe lume. Elena Udrea este in culmea fericirii si abia asteapta sa-si vada copilul crestinat.

- Botezul micutei Eva, fiica Elenei Udrea și a lui Adrian Alexandrov, va avea loc la biserica din apropierea locuinței acestora din Corbeanca. Ceremonia religioasa este organizata chiar in ziua in care micuta implineste un an. Dupa ce fetita lor va primi taina botezului, Elena Udrea si partenerul…