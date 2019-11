Stiri pe aceeasi tema

Cand iese din casa, ne lasa pe toti masca! Supranumita „Printesa Instagramului", Cristina Ich a oferit cele mai tari momente ale acestui final de saptamana, in plina strada. Femeia care l-a facut tatic pe Alex Piturca.

Sotia unui fotbalist celebru a fost surpinsa in timpul unei vizite la o clinica de fertilizare.

Incurcate sunt caile dragostei! Cand toata lumea astepta sa faca pasul cel mare alaturi de Andreea Vilau, femeia pe care o ceruse in casatorie, Cezar Ouatu a intors-o ca la Ploiesti, orasul sau natal. Artistul s-a despartit de logodnica sa si s-a combinat cu fosta iubita a unui fotbalist celebru.

- Geraldo Alves (38 de ani), fost fundaș la FCSB, Petrolul și Astra Giurgiu in Liga 1, a fost invitatul lui Victor Vrinceanu la GSP Live și a dezvaluit cum a reușit Marius Șumudica (48 de ani) sa faca performanța cu echipa giurgiuveana. In 2016, giurgiuvenii cucereau in premiera titlul de campioni ai…

- SCANDAL… Fostul jucator al Vasluiului, Silviu Balace, a fost implicat intr-un scandal la un meci din Liga a 5-a Timisoara. In varsta de 40 de ani, Balace este antrenor-jucator la Galaxy Electrometal, iar in ultimul meci de campionat, impotriva echipei Progresul Gataia, a parasit terenul de joc pentru…

- Tom Lawrence (25 de ani), colegul lui Richard Keogh s-a urcat baut la volan și a lovit cu mașina un stalp, scrie digisport.ro. Oficialii lui Derby County au anunțat ca Keogh, ranit la genunchi in urma accidentului, nu va mai putea juca vreun meci in acest sezon. Citeste si Frank Lampard isi…

- Formatia FCSB s-a calificat in optimile Cupei Romaniei, dupa ce a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Metaloglobus, in 16-imile competitiei. Golurile au fost marcate de Morutan ('14) si Man('40). In optimi s-au mai calificat echipele Dinamo, Astra Giurgiu, Foresta Suceava, Metalul Buzau,…

Lukasz Szukala (35 de ani) are o iubita frumoasa, dar si posesiva! Fosta prezentatoare de televiziune Raluca Hogyes, cea care il face fericit pe polonez, nu il scapa din „marcaj" pe fotbalist nici macar in timpul liber.