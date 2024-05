IPJ Sibiu:Violenta in familie, un barbat a fost retinut

Nr. 101 din 15 mai 2024 BULETIN DE PRESA Violenta in familie, un barbat a fost retinut La data de 13 mai a.c., politistii Sectiei de Politie Rurala Orlat au retinut un barbat in varsta de 39 de ani, din comuna Jina, cercetat penal sub aspectul savarsirii infractiunii de nerespectare a masurilor… [citeste mai departe]