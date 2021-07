Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a aparut in public duminica pentru prima data de cand a fost supus unei interventii chirurgicale la colon in urma cu o saptamana, iesind la un balcon al spitalului Gemelli din Roma pentru a rosti traditionala rugaciune „Angelus" in fata a sute de credinciosi, informeaza Reuters si AFP.

- Papa Francisc, care a fost operat la colon, va recita rugaciunea Angelus (Ingerul Domnului) duminica din camera sa de spital și nu de la o fereastra a Palatului Apostolic din Piața Sf. Petru, a anunțat vineri, 9 iulie, purtatorul de cuvant al Sfantului Scaun. „Duminica viitoare, Angelus va fi recitata…

- Papa Francisc a fost internat duminica dupa-amiaza intr-un spital din Roma pentru o „operatie programata” la colon, a declarat purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni. Este pentru prima data cand Papa Francisc este internat in spital, de la alegerea sa ca Suveran Pontif in 2013. Francisc a…

