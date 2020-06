​​VIDEO Pakistan: Atac armat împotriva Bursei din Karachi, cel puțin 6 morți Cel puțin șase persoane, printre care un polițist, au murit dupa ce patru barbați înarmați au atacat luni Bursa din Karachi (Sud), capitala financiara a Pakistanului, o acțiune revendicata de un grup care militeaza pentru independența în provincia vecina Balucistan, scrie AFP.



"Patru gardieni și un civil au fost uciși", precum și un polițist, "într-un atac terorist cu grenade și puști" care a vizat Bursa din Karachi, a afirmat poliția, într-un comunicat. Fundația Edhi, principala organizație de salvare din Karachi, a invocat 7 morți și 7 raniți.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui nou bilant publicat sambata de autoritatile locale, cel puțin 97 de persoane au murit in urma prabușirii unui Airbus A320 asupra unui cartier rezidential din Karachi, orașul din sudul Pakistanului....

- Cel putin 97 de persoane au murit vine dupa prabusirea unui Airbus A320 asupra unui cartier rezidential din Karachi, marele oras din sudul Pakistanului, potrivit unui nou bilant publicat sambata de autoritatile, care au raportat de asemenea și doi supraviețuitori, relateaza AFP . Avionul companiei Pakistan…

- Cel putin 97 de persoane au murit vine dupa prabusirea unui Airbus A320 asupra unui cartier rezidential din Karachi, marele oras din sudul Pakistanului, potrivit unui nou bilant publicat sâmbata de autoritatile, care au raportat de asemenea și doi supraviețuitori, relateaza AFP.Avionul companiei…

- Cel putin 97 de persoane si-au pierdut viata, dupa prabusirea unui avion apartinand companiei Pakistan International Airlines (PIA) la Karachi (Pakistan), au anuntat autoritatile locale, care au subliniat ca exista si doi supravietuitori.

- Un avion de linie al companiei Pakistan International Airlines (PIA) s-a prabusit intr-o zona rezidentiala din orasul Karachi, altat in sudul Pakistanului, a anuntat Autoritatea Aviatiei...

- Zece persoane au fost arestate si un politist a fost ranit duminica in timpul unei manifestatii la Melbourne, capitala statului federal australian Victoria, impotriva restrictiilor impuse pentru a lupta impotriva COVID-19, unii protestatari prezentand coronavirusul drept un complot al guvernului…

- Un ciclon care se indrepta catre Vanuatu, in Pacificul de Sud, s-a intensificat si a atins categoria a 5-a - cea mai puternica -, antrenand rafale de cant distrugatoare si o mare ”fenomenala”, au anuntat luni meteorologi din aceasta tara, relateaza AFP.

- Cel putin 35.000 de persoane din intreaga lume, dintre care aproape trei sferturi in Europa, si-au pierdut viata din cauza infectarii cu noul coronavirus, de la aparitia acestuia in decembrie, in China, potrivit unui bilant publicat luni de AFP, relateaza AFP, conform agerpres.ro.Ministrul…