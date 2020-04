Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de ordonanta de urgenta care modifica OUG 30/2020 si acorda dreptul la indemnizatia de somaj tehnic si altor categorii de profesionisti, urmeaza sa fie aprobat de Guvern, in ședința de miercuri.

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca la rectificarea bugetara pe care o pregateste Guvernul vor fi suplimentate fondurile alocate pentru judete, orase si comune, acolo unde este nevoie de bani mai multi. Rectificarea va fi aprobata cel tarziu in sedinta de Guvern de luni.

- Preturile au crescut brusc la aproape toate produsele de baza, in data de 17 martie, dar majoritatea dintre aceste preturi, mai putin marfurile care vin din import, au revenit la valorile initiale in 19 si 24 martie, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii, Adrian Oros."As vrea sa ma…

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) prin Centrele Judeene aduce la cunotina opiniei publice c a început plata aferent ajutorului de stat la motorina utilizat în agricultur pentru cantitile de motorin utilizate în perioadele 01.04 30.06.2019 (trimestrul II2019) i 01.07...

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale are in vedere lansarea celei de a 3-a sesiuni de depunere a cererilor de sprijin in cadrul Schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea padurilor”, in perioada 2 martie – 15 mai 2020. Pentru asistența tehnica…

- Lansat in 2015 cu scopul de a stimula tinerii sa cumpere masini noi prin credite mai avantajoase decat cele obisnuite, in detrimentul achizitionarii de masini second-hand, programul Prima Mașina s-a dovedit un eșec de proporții al autoritaților. Doar șapte persoane au depus cereri de credite prin acest…

- Executivul a aprobat, in sedinta de marti, alocarea sumei de 411 milioane de lei pentru platile restante la ajutorul de stat acordat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura."In sedinta Guvernului din 28 ianuarie 2020 a fost aprobata o Hotarare prin care se completeaza…

