- Orban a participat la doua intalniri de lucru organizate la sediul MAI cu institutiile implicate in lupta anti COVID-19, fiind intrebat daca statul va asigura masti pentru fiecare cetatean care merge la vot si cat va plati pentru aceste materiale de protectie. "Asta nu am de unde sa stiu cat vom plati…

- Politistii din Calarasi au actionat in aceasta saptamana pentru prevenirea desfasurarii unor activitati care ar putea duce la cresterea numarului de infectari. Oamenii legii nu au dat amenzi, ci au oferit masti de protectie si materiale de informare.

- Premierul Ludovic Orban i-a solicitat ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, ca impreuna cu ministrul Afacerilor Interne si presedintele Autoritatii Electorale Permanente sa pregateasca pana saptamana viitoare setul de reguli de protectie sanitara care vor fi aplicate pe perioada campaniei electorale…

- Premierul Ludovic Orban a spulberat orice speranța a romanilor, in plin episod de canicula. Cat timp vom fi mai fi obligați sa purtam masca de protecție in „transportul public, spatii comerciale, locuri de munca, piete, restaurante, terase”.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, la Digi 24, ca data alegerilor locale este stabilita pentru 27 septembrie, iar, dca numarul czuri de coronavirus va crește va fi o campanie fara adunari publice, fara mitinguri electorale, ”din casa în casa purtând maști de protecție”…

- Premierul Ludovic Orban i-a indemnat pe romani, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, sa se protejeze și sa respecte „distanța fizica de protecție sanitara”. In plus, șeful Executivului a avertiza...

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Eduardt Cozminschi, afirma ca sunt 32 de tipuri de masti care nu au trecut testele europene privind calitatea, precizand ca orice SRL a inceput sa faca masti de protectie, dar ele nu asigura niciun fel de protectie.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca a solicitat demararea unei anchete pentru a vedea de ce a fost oprita temporar productia de masti de protectie in fabricile Romarm. Dupa o vizita la Centrul Tehnic Titu din judetul Dambovita, premierul a fost intrebat de presa unde este produsa masca de protectie…