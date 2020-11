Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat marți ca la rectificarea bugetara va exista "o reconstituire" a Fondului de rezerva al Guvernului cu o suma necesara pentru "echilibrarea bugetelor locale la final de an". 'Sa nu-si imagineze vreun primar ca primeste bani pe ochi frumosi', a atenționat șeful Guvernului.…

- Premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, au discutat miercuri cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania, in perspectiva adoptarii de catre Guvern a rectificarii bugetului pentru anul in curs. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Guvernului,…

- „Premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor Publice, Florin Citu au discutat astazi cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania, in perspectiva adoptarii de catre Guvern a rectificarii bugetului pentru anul in curs. Consultarile s-au axat asupra solutiilor de asigurare a finantarii drepturilor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca, la inceputul anului scolar, fiecare unitate de invatamant a avut propria organizare, iar profesorii au comunicat cu parintii alaturi de care au stabilit anumite reguli. "Fiecare scoala a avut propria organizare. Scoala nu poate sa controleze ce se intampla…

- Premierul Ludovic Orban și membrii guvernului au participat, joi, la reuniunea presedintiei Grupului PPE - „Solidari pentru redresarea Europei”. Printre altele, s-a vorbit și despre alegerile parlamentare și locale, dar și despre inceperea noului an școlar.In ceea ce privește alegerile parlamentare,…

- Premierul Ludovic Orban susține ca nici nu se pune problema sa fie amanate alegerile locale, in ciuda solicitarii liderului PSD, Marcel Ciolacu. Orban a explicat ca in ultimele 7 zile a scazut numarul de cazuri și masurile Guvernului dau roade. ”Alegerile locale raman pe 27 septembrie. Am vazut declarațiile…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Guvernul pregateste cu mare atentie deschiderea anului scolar, astfel incat sa fie evitat riscul de imbolnavire atat in ceea ce priveste elevii cat si cadrele didactice. El a amintit ca Guvernul a decis alocarea a 175 de milioane de euro pentru decontari necesare…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara ca a vorbi in acest moment despre un proiect de lege de amanare alegerilor locale arata "o neseriozitate care ar trebui sa fie straina de orice om care este prezent in viata publica din Romania"."Aici trebuie sa readuc aminte, ca sa stie toti oamenii…