Premierul Ludovic Orban a cerut, joi, demararea procedurilor de decontare a cheltuielilor efectuate de autoritatile locale cu izolarea si carantinarea persoanelor vulnerabile. "La intrunirile cu asociatiile autoritatilor locale, ne-au solicitat, si domnul presedinte Iohannis a si inclus in decretul prezidential de prelungire a starii de urgenta, masura de decontare a cheltuielilor efectuate de autoritatile locale, de primarii, pentru sustinerea persoanelor vulnerabile aflate in izolare la domiciliu. Aici, am avut un proiect de act normativ in care eram dispusi sa dam din fondul de rezerva al Guvernului,…