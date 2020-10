Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Alba au fost astazi, 14 octombrie 2020, alaturi de elevii Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” din Blaj pe care i-au invațat semnele rutiere și regulile de circulație pe care trebuie sa le respecte atunci cand participa la traficul rutier. Siguranța elevilor ramane una dintre prioritațile…

- "Sunt multi organizatori de evenimente care nu respecta aceste reguli" Foto: gov.ro Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca va propune sistarea evenimentelor private sau revenirea organizarii acestora cu maximum 20 de persoane, argumentând ca foarte multi organizatori de evenimente nu respecta…

- Circa 20% dintre polițiști vor patrula in civil, fara a purta uniforma, și vor da amenzi in cazul persoanelor și firmelor care nu respecta regulile sanitare de purtare a maștii și distanțare sociala, au declarat pentru G4Media.ro surse guvernamentale. Motivul controalelor in civil? Faptul ca mulți cetațeni…

- E ceea ce au observat profesorii din Targu Mureș in primele zile de școala. Cursurile au inceput fara incidente in județul Mureș, iar in incinta școlilor se respecta toate regulile. Nu la fel se intampla și inafara spațiului școlar, a precizat pentru Radio Tg.Mureș inspectorul școlar adjunct, Illes…

- Elevii care nu sunt online primesc absențe in catalog și alte reguli oficiale pentru desfașurarea cursurilor Absențele de la cursurile online vor fi tratate la fel ca cele de la cursurile desfașurate in școala, respectiv cu trecerea lor in catalog, iar niciunul dintre participanții la cursurile online…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca miercuri va avea loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, pe ordinea de zi regasindu-se ordinul comun privind regulile de protectie sanitara pe timpul campaniei electorale, dar si redeschiderea teatrelor, cinematografelor si restaurantelor.

- Federația Asociațiilor de Parinți a cerut reducerea programei pentru Evaluarea Naționala 2021, precum și revizuirea noilor subiecte de examen. Mai mult, aceasta a solicitat ca lucrarile de examen sa fie corectate doar de profesori cu formare pe evaluare. Așadar, se schimba regulile pentru evaluarea…

- Riscul de raspandire a noului coronavirus a crescut cat timp nu a existat lege prin care sa se poata impune restricții pentru bolnavi, potrivit premierului Ludovic Orban. Acesta a cerut Poliției sa vina in sprijinul DSP-urilor. Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, intr-o conferința de presa, ca…