Premierul Ludovic Orban a declarat ca noul plan al Comisiei Europene, intitulat "Pactul Verde", reprezinta pentru Executiv "un ghid clar in programul de guvernare si in toate actiunile guvernamentale ulterioare". Seful Executivului a participat, vineri, alaturi de ministrul Mediului, Costel Alexe, la evenimentul de lansare a proiectului "Produs in Arie Naturala Protejata", organizat la Cernica pentru a marca Ziua Mediului. " Desi sunt liberal, sunt om care iubesc natura si sunt un om rational care-mi dau seama ca, daca nu schimbam atitudinea noastra fata de natura, fata de mediul care ne creeaza…