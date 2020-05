Premierul Ludovic Orban a declarat ca, pana la finalul zilei de joi, vor fi adoptate toate ordinele de ministru comune privind regulile ce vor trebui respectate pe fiecare domeniu de activitate in parte pe perioada starii de alerta instituite ca urmare a epidemiei cu noul coronavirus.



"In cursul zilei de maine (joi - n.r.), pana la finalul zilei, toate ministerele vor adopta ordinele de ministru comune, ordinul ministrului Sanatatii cu ordinul ministrului Transporturilor privind regulile de protectie sanitara si de securitatea muncii in mijloacele de transport. Ministrul Economiei…