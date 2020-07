Stiri pe aceeasi tema

- In ziua in care Romania a bifat cel mai mare numar de bolnavi de COVID, premierul Ludovic Orban le-a cerut romanilor sa respecte conditiile de distantare sociala pentru a nu spori si mai valul de imbolnaviri. Liderul PNL a subliniat ca Guvernul nu doreste sa impuna din nou masuri restrictive, insa a…

- Premierul Ludovic Orban a lansat, miercuri, un avertisment, de la Palatul Victoria, privind pericolul reprezentat de raspandirea accentuata a COVID-19 cu care inca se confrunta Romania și indeamna romanii sa respecte regulile de protecție sanitara, pentru a-i proteja pe cei apropiați. Acesta spune ca…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seara, intr-o declaratie de presa la Palatul Victoria, prilejuita de inregistrarea celui mai mare numar de noi infectari zilnice in Romania, de la debutul epidemiei de coronavirus, ca Executivul nu vrea sa introduca iar restrictii, dar va lua „orice masura”…

- Guvernul se reuneste marti in sedinta, pentru a adopta hotararea de prelungire a starii de alerta, care trebuie apoi incuviintata de Parlament, unde social-democratii conditioneaza votul de instituirea unei perioade de tranzitie de doar 15 zile, nu de 30, asa cum vrea Executivul. In deschiderea sedintei…

- Criza pandemica a lasat 400.000 de romani fara loc de munca. 100.000 de angajați din HoReCa au fost trimiși in șomaj tehnic Un numar de 99.924 de contracte de munca din domeniile Restaurante si Hoteluri au fost suspendate de la instituirea starii de urgenta (16 martie) si pana joi, potrivit cifrelor…

- Guvernul libanez a decis marti sa impuna din nou restrictii aproape totale de deplasare timp de patru zile, din cauza unei noi cresteri a numarului de cazuri confirmate cu coronavirus, dupa un scurt declin al acestora, transmite DPA.Masura va fi in vigoare de miercuri seara pana luni dimineata,…

- Romania isi intareste, pe zi ce trece, sistemul de combatere a epidemiei cu noul coronavirus, in ceea ce priveste necesarul de echipamente medicale si de protectie, de medicamente, iar eforturile de a nu mai depinde de importuri sunt deja vizibile. Daca dupa guvernarea anterioara, stocurile de materiale…

- "In ceea ce priveste somajul tehnic, trebuie sa va spun inca o data ca am ales aceasta varianta de a plati somaj tehnic si din considerente epidemiologice. (...) Aceasta masura de sprijin, in schimb, va avea o durata limitata, sa spun doua luni, dupa care, pe masura ce vom depasi varful epidemiei…