- Prim-ministrul Ludovic Orban a cerut joi Guvernului sa analizeze proiectul de ordonanta de urgenta care prevede ca bugetarii vor lucra, pe rand, cate o jumatate de luna, aflandu-se in restul perioadei intr-o forma echivalenta somajului tehnic. "Va solicit sa analizati proiectul de ordonanta de urgenta…

- Prim-ministrul Ludovic Orban i-a cerut joi ministrului Muncii, Violeta Alexandru, sa gaseasca o formula prin care si demnitarii sa fie vizati de ordonanta de urgenta privind somajul tehnic la nivelul sistemului public. „Toti trebuie sa preluam pe umerii nostri greutatea acestei crize cuzate de coronavirus”,…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, in sedinta de Guvern, despre introducerea somajului tehnic, pentru bugetari, el precizand ca este vorba despre un mod de a arata solidaritatea, in conditiile in care, in sectorul privat, deja sunt peste un milion de romani afectati de criza coronavirusului. Seful Executivului…

- Ludovic Orban a cerut ca masura solidaritații bugetarilor sa fie aplicata pentru toata lumea, inclusiv pentru "șefime". Asta dupa ce Guvernul a transmis ca cei mai mulți dintre bugetari vor lucra o jumatate de luna, iar cealalta jumatate vor sta in șomaj tehnic."Am primit zeci de cereri de…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a primit, pana in prezent, 34.000 de solicitari din partea companiilor pentru somajul tehnic, iar la Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) s-au inregistrat putin peste 35.000 de cereri, a anuntat, luni, in sedinta de…

- Audierile membrilor guvernului Orban 2 vor continua și marți în Parlament, astazi fiind programați sa apara în fața comisiilor reunite șapte miniștri. Luni au fost audiați patru miniștri, unul singur primind aviz pozitiv, iar miercuri va fi ultima zi de audieri, votul asupra cabinetului…

- "Cumva ar trebui, doamna ministru (al Muncii – n.r) si domnul ministrul de Interne, domnul ministru al Apararii, sa ne uitam un pic si la varsta de pensionare si sa vede cum putem asigura recalcularea pensiilor nesimtite, cele care au fost facute prin umflarea pe ultima suta de metri a veniturilor…

- Politologul Alina Mungiu Pippidi susține ca a remarcat un detaliu, in timpul ședințelor de Guvern. Ea susține ca premierul Ludovic Orban se uita spre ministrul Muncii, Violeta Alexandru și pare a-i cauta mereu aprobarea.Citește și: Start la alianțe locale spectaculoase / L.Orban, catre PNL:…