- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Craiova, referitor la cantitatea foarte mare de azotat de amoniu de la Craiova, ca substanta este contractata si va fi transportata la destinatie. "In port exista o cantitate mare de azotat de amoniu, dar care este contractat si urmeaza sa fie transportat…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, ca in Portul Constanta se afla o cantitate mare de azotat de amoniu, dar acesta este contractat si urmeaza sa fie transportat catre destinatii, precizand ca regulile din jurul depozitelor unde sunt astfel de substante sunt respectate.

- Aproape 26.000 de tone de azotat de amoniu sunt depozitate in Portul Constanța, cea mai mare cantitate fiind in zona de nord. Administrația Porturilor Maritime (APM) atrage atenția ca toți operatorii care manipuleaza substanțe periculoase trebuie sa aiba un plan de securitate aprobat de ISU. „Toți operatorii…

