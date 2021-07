(VIDEO) Olt: Pagube materiale în urma vântului puternic In județul Olt, in aceasta seara, vantul a batut cu putere, iar pompierii militari au fost solicitați sa intervina, atat in Slatina, cat și in satul Birci. Pe strazile Cuza Voda și Dorobanți s-a intervenit pentru indepartarea unor elemente de acoperiș. Aici, mai multe mașini au fost avariate. Misiunea nu s-a incheiat. Se lucreaza pentru indepartarea elementelor desprinse de acoperișul blocului 25, de pe strada Dorobanți. Aici exista pericolul ca bucați din acoperiș sa cada peste trecatori sau pe autoturismele parcate. In satul Bircii a fost indepartat un copac care a cazut pe carosabil, iar traficul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

