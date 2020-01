Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul Alexandru Chipciu a semnat cu CFR Cluj si s-a alaturat deja lotului pregatit de Dan Petrescu in cantonamentul din Spania, potrivit news.ro.Alexandru Chipciu are 47 de meciuri in tricoul primei reprezentative si 6 goluri inscrise. Citește și: BREAKING Gheorghe Dinca, amenințat…

- Alexandru Chipciu (30 de ani) a fost prezentat la CFR Cluj și deja s-a alaturat echipei lui Dan Petrescu in cantonamentul din Spania. Chipciu, venit gratis de la Anderlecht, a oferit primele declarații pentru site-ul oficial al clujenilor. „Ma simt destul de motivat. Am fost și emoționat cand am interacționat…

- Alexandru Chipciu (30 de ani) s-a ințeles cu campioana CFR Cluj. Mihai Stoica a explicat de ce internaționalul roman nu a ajuns la FCSB și s-a declarat dezamagit de postura in care ii pune aceasta mutare. Alexandru Chipciu este unul dintre fotbaliștii favoriți ai directorului sportiv de la FCSB. Mihai…

- BURSA TRANSFERURILOR LIGA 1 // Fereastra de mercato de iarna in 2020 se deschide oficial pe 21 ianuarie și se inchide pe 17 februarie. Echipele din Liga 1 au inceput deja sa faca primele mutari pe piața transferurilor. Mai jos, le-am adunat pe toate: CFR CLUJ - A1: Dan Petrescu (confirmat) VeniriAlex…

- Transferul lui Alexandru Chipciu (30 de ani) la CFR Cluj este rezolvat, iar fotbalistul ar putea debuta oficial pentru campioana Romaniei chiar in meciul cu FCSB, echipa la care acesta s-a consacrat. Primul meci oficial al lui CFR Cluj din 2020 va fi cu FCSB, in Liga 1. Partida programata pe 2 februarie…

- FCSB. Unul dintre liderii FCSB, mijlocașul Lucian Filip, a recunoscut ca roș-albaștrilor le-ar fi fost mai bine daca Dan Petrescu, antrenorul ce-a adus ultimele doua campionate la CFR Cluj, ar fi parasit Romania. Exista un motiv de bucurie: ca a plecat Emmanuel Culio! Lucian Filip, 29 de ani, este…

- Alexandru Chipciu, 30 de ani, este dorit de Dan Petrescu la CFR Cluj în aceasta perioada, iar clubul din Gruia este pregatita sa-i ofere un salariu anual de 500.000 de euro fostului international român. Mijlocasul care a trecut pe la FC Brasov, FCSB sau Slavia Praga are în…

- Antrenoru celor de la CFR Cluj a fost extrem de suparat dupa ce l-a pierdut pe Kevin Boli pentru urmatoarele luni, iar Alexandru Pașcanu a greșit decisiv la golul marcat de formația sibiana. Petrescu nu l-a iertat pe tânarul fundaș român și a transmis un mesaj ferm catre Liga Profesionista…