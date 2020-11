Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii din regiunile aflate in apropierea Nagorno-Karabah, asupra carora Azerbaidjanul urmeaza sa recastige controlul duminica, 15 noiembrie, și-au incendiat locuințele inainte de plecarea spre Armenia. Zeci de case cad prada flacarilor in imprejurimi. „Aceasta este ultima zi, maine soldatii azeri…

- Oamenii din regiunile aflate in apropierea Nagorno-Karabah, asupra carora Azerbaidjanul urmeaza sa recastige controlul duminica, 15 noiembrie, și-au incendiat locuințele inainte de plecarea spre Armenia. Zeci de case cad prada flacarilor in imprejurimi. "Aceasta este ultima zi, maine soldatii…

- Oamenii din regiunile aflate in apropierea Nagorno-Karabah, asupra carora Azerbaidjanul urmeaza sa recastige controlul duminica, 15 noiembrie, și-au incendiat locuințele inainte de plecarea spre Armenia. Zeci de case au fost arse de flacari in imprejurimi.

- Rusia s-a declarat sambata pregatita sa ofere o asistenta de care are nevoie Armenia, care se afla intr-un conflict armat cu Azerbaidjanul in regiunea separatsista azera Nagorno Karabah, in cazul in care confruntarile armate se extind pe teritoriul armean, relateaza AFP, potrivit news.ro.Moscova,…

- Azerbaidjanul a acuzat miercuri Armenia ca a ucis 21 de civili in tiruri cu rachete care au vizat regiunea Barda, un oras azer apropiat de frontul din Nagorno-Karabah, dar Erevanul a dezmintit imediat aceste informatii, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Un jurnalist al AFP prezent la Barda…

- Armenia si Azerbaidjanul se acuza reciproc de continuarea atacurilor in Nagorno-Karabah, iar Rusia le-a cerut sa revina la respectarea armistitiului in regiunea separatista, relateaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Confruntarile militare continua in Nagorno-Karabah, iar bilantul a depasit…

- Azerbaidjanul si Armenia au ajuns simbata la un acord de incetare a focului in regiunea separatista Nagorno-Karabah, in scopuri umanitare, a anuntat Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, dupa negocieri-maraton la Moscova cu sefii diplomatiilor de la Erevan si Baku, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Uniunea Europeana a lansat duminica un apel la incetarea imediata a ostilitatilor in regiunea Nagorno-Karabah si la revenirea Armeniei si a Azerbaidjanului la masa negocierilor, transmite AFP, potrivit Agerpres.''Informatiile privind ostilitatile din Nagorno-Karabah sunt sursa celor mai grave…